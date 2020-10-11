На Харьковщине - почти шестьсот новых случаев коронавируса за сутки, умерли 10 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 593 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 24445 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, за сутки умерли 10 заболевших, всего в регионе не смогли побороть болезнь и скончались 414 человек.

5049 заболевших уже выздоровели (+67 за сутки), 18982 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 26371 подозрение на заболевание.