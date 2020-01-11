На Харьковщине подростки похитили скутер и сдали на металлолом

11 января 2020 г. 11:55
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В конце 2019 года в полицию обратился 59-летний житель поселка Новая Водолага с заявлением о том, что неизвестные похитили его скутер, который находился на улице возле магазина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 15-летние местные жители. Подростки распилили транспортное средство и сдали его часть на металлолом. 

Своими действиями злоумышленники причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму более 7000 гривен.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Подросткам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

 

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