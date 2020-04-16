На Харьковщине подтвердили 15 новых случаев COVID-19

За последние сутки коронавирус обнаружен у жителей города Харькова, Змиевского, Красноградского, Лозовского и Валковского районов. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

Также за сутки на Харьковщине выздоровел еще один человек, у которого была коронавирусная болезнь. Всего с начала фиксации в области зарегистрировано 100 подозрений на коронавирусную болезнь (+21 за последние сутки), из них:

40 случаев подтверждено;

28 опровергнуто;

2 больных выздоровели;

1 человек умер.

Среди всех подтвержденных диагнозов COVID-19 (действующих 37): 7 человек находятся на самоизоляции, 30 - госпитализированы. Два человека находятся в реанимации и идут на поправку.

Среди случаев подозрений: 8 человек находятся на самоизоляции, 24 госпитализированы.

5 подтвержденных случаев COVID-19 зафиксированы у медиков. Среди них двое связаны непосредственно с обслуживанием больных с COVID-19. 3 подозрения еще не подтверждены.

Кроме того, в настоящее время в областной лабораторный центр для проведения тестирования поступило более 400 образцов, отобранных у больных пневмонией. 394 уже проверены, из них - 22 подтвердили диагнозы COVID-19.

Всего в области с диагнозом пневмония госпитализированы 284 человека. Пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ, в настоящее время нет.