На Харьковщине подтверждено 125 случаев коронавируса, из них 7 - за последние сутки

25 апреля 2020 г. 10:48
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За последние сутки в Харьковской области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов. Кроме того, зарегистрировано 32 новых подозрения. Об этом написал глава ХОГА Алексей Кучер на своей странице в Ffcebook.
В Изюмском районе заболело 2 медика. Следовательно, всего в области у 21 медика официально подтвержден COVID-19.
Из заболевших с подтвержденым диагнозом COVID-19, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции. Те, у кого еще не подтверждено подозрение, 87 госпитализированы, 24 - на самоизоляции.
"Растет статистика людей, которые выздоровели - плюс 3 за последние сутки", - написал Кучер.
Отметим, что за весь период регистрации в области зафиксировано 318 случаев подозрений на COVID-19, из них:
  • 125 случаев подтверждено;
  • 82 случаи опровергнуто;
  • 15 людей выздоровели;
  • 2 человека умерли.

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