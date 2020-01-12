На Харьковщине пограничники помешали перемещению в РФ партии контрабанды

На Харьковщине пограничники помешали незаконному перемещению в РФ партии товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Патрулируя 11 января участок границы, пограничный наряд отдела «Веселое» обнаружил без документов и автомобиль марки «УАЗ», который находился неподалеку от границы. Рядом был и его водитель - гражданин Украины.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления.

Кроме того, недалеко от автомобиля пограничники нашли пакеты с товарами, которые, скорее всего, планировалась к перемещению в РФ.

Всего правоохранители предотвратили незаконное перемещение через границу 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на задержанного украинца составлены административные материалы.

Товар и транспортное средство переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к данной незаконной деятельности.