На Харьковщине пограничники помешали перемещению в РФ партии контрабанды

На Харьковщине пограничники помешали незаконному перемещению в РФ партии товаров.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Патрулируя 11 января участок границы, пограничный наряд отдела «Веселое» обнаружил без документов и автомобиль марки «УАЗ», который находился неподалеку от границы. Рядом был и его водитель - гражданин Украины.
Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления.
Кроме того, недалеко от автомобиля пограничники нашли пакеты с товарами, которые, скорее всего, планировалась к перемещению в РФ.
Всего правоохранители предотвратили незаконное перемещение через границу 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на задержанного украинца составлены административные материалы.
Товар и транспортное средство переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к данной незаконной деятельности.