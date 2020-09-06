На Харьковщине пограничники задержали мужчину, который хотел скрыться в России от уплаты алиментов

На Харьковщине, недалеко от населенного пункта Гранов в Дергачевском районе пограничники задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию, чтобы не платить алименты.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Правонарушителя 5 сентября задержал пограничный наряд после получения информации о возможном пересечении мужчиной границы, которую предоставил участковый инспектор пограничной службы.

Как выяснилось, таким образом мужчина пытался скрыться от уплаты алиментов.

За попытку незаконного пересечения границы на задержанного составлены соответствующие административные материалы. Дальнейшую его судьбу решит суд.