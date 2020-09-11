На Харьковщине полицейского уличили во взяточничестве, ему сообщено о подозрении

11 сентября 2020 г. 15:33
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На Харьковщине полицейского подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, работнику одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, совмещенной с просьбой предоставить такую ​​выгоду, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Указанному полицейскому было поручено провести дознание по факту возможной подделки водительского удостоверения. 

Полицейский, вступив в сговор с другими сотрудниками отдела полиции, позвонил фигурантке уголовного производства и предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшее расследование уголовного производства.

Во время разговора полицейский пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности. Стоимость такой «услуги» составила 51 тысячу гривен.

Сейчас идет досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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