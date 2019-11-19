На Харьковщине появятся новые детдома семейного типа

До конца года в Харьковской области приобретут 5 помещений для детдомов семейного типа, необходимые средства выделены из государственного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Все подробности процесса обсудили на селекторном совещании, в котором приняли участие представители всех ОГА страны.

Начальник Службы по делам детей ХОГА Ольга Шевченко сообщила, что сейчас специалисты продолжают рецензировать отчеты об оценке имущества - по каждому объекту. В начале декабря начнут заключать договоры купли-продажи домов для ДДСТ.

«Речь идет о доме в Мерефянской ОТГ, двух домах в Дергачевском районе и по одному - в Красноградском и Волчанском районах. Все дома - с ремонтом. Ожидаем, что до конца года сможем их уже заселить», - отметила Ольга Шевченко.

На приобретение 5 жилых помещений для детских домов семейного типа в Харьковской области из государственного бюджета направлено почти 12,8 млн грн.