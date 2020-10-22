На Харьковщине предотвратили проведение незаконного референдума

На Харьковщине правоохранители отреагировали на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Украине.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Установлено, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21.09.2020 подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

Депутаты вместе с поселковым главой решили, что новая территориальная община, центром которой должен стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного.

Так, 22 октября в рамках начатого следователями Управления СБУ в Харьковской области уголовного производства, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума начаты неотложные следственные действия по установлению злоумышленников, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.

«Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 УК Украины, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства», - сказано в сообщении.