Призывник объявил голодовку и отказался принимать военную присягу: комментарий правозащитника

Тамила Беспалая, адвокат Харьковской правозащитной группы, пока защищает интересы Егора Потамонова - парня, которого задержали прямо на вокзале. Говорит, воссоздать события того дня помог брат Егора. Они вместе с больным отцом должны были сесть на электричку, чтобы ехать домой. И когда Егор отошел к магазину, к нему подошли несколько мужчин, которые сообщили, его забирают в целях установления личности, и отвезли в военкомат, а затем отправили на сборный пункт и далее в военную часть Нацгвардии.

Тамила Беспалая, адвокат ХПГ

На сегодняшний день он находится в воинской части. 13 июля он отказался принимать присягу. На основании этого на сегодняшний день уже ему инкриминируют нарушение уголовного кодекса

Тамила Беспалая объясняет, что такое решение Егор принял из-за того, что считает - ситуация с его задержанием ускорила и без того серьезную онкологическую болезнь отца. Его не стало за 2 недели.

Между тем в Нацгвардии говорят: во время отбора офицерами на сборном пункте парень добровольно изъявил желание проходить службу, о чем свидетельствует его подпись, а вот сейчас из-за смерти отца просит отсрочить прохождение службы.

Сергей Молотков, пресс-офицер Восточного территориального управления НГУ

На час подання війської присяги солдат Потамонов відмовився від складання військової присяги, відповідно до встановленої процедури про цей факт було повідомлено у державне бюро розслідування та військову прокуратуру харківського гарнізону для прийняття правового рішення

В это же время в Нацгвардии говорят: ситуацию понимают, военнослужащему предоставили возможность присутствовать на похоронах. Но освободить его от несения службы без законных на то оснований просто не имеют права.

Между тем адвокат харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая сегодня планировала пообщаться с подзащитным. Но сделать это ей не удалось.

На проходной воинской части женщине объяснили, что Егор сейчас находится в военной прокуратуре - на допросе. И родственников , и правозащитницу сейчас очень волнует состояние здоровья самого парня.

Тамила Беспалая, адвокат ХПГ

Плюс они рассказывают, что медосмотр, который положен, он фактически не проходил. Когда он приехал в военкомат, у него был пакет документов подготовлен. Ему предложили его подписать с согласия, я так понимаю. Хотя это своего рода как страховка. Он подписывать отказался. После чего на него было оказано психическое давление

Сейчас, говорит Беспалая, парень объявил бессрочную голодовку. Свою позицию он менять не собирается.