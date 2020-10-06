На Харьковщине продолжают искать молодую мать, которая оставила своего ребенка и пропала

Правоохранители продолжают поиски пропавшей жительницы Волчанского района Харьковщины Елены Забазновой, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось,11 июля этого года девушка ушла из дома, оставив своего грудного ребенка, и до сих пор не вернулась.

Позже, 30 июля, волонтерами поисковой группы были организованы поиски пропавшей на местности, которые не дали результата.

Елене на вид 15-20 лет, девушка имеет рост 165-175 см, среднее телосложение, у нее рыжие длинные волосы и карие глаза.

При себе она имела черный рюкзак небольшого размера.

В полиции просят всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой сообщать ее в Волчанский отдел полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.