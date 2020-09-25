На Харьковщине продолжают искать пропавшую женщину: объявлен новый сбор для поиска на местности

25 сентября 2020 г. 13:35
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Под Харьковом продолжают искать пропавшую 81-летнюю пенсионерку Евгению Китоян, которая 17 сентября поехала на дачу в село Терновая Харьковского района и заблудилась в лесу.

В связи с этим для поиска пропавшей на местности волонтеры объявили на субботу, 26 сентября,  новый сбор и призывают всех неравнодушных присоединиться к поискам бабушки.

Сделать это можно, зарегистрировавшись на форме по ссылке https://forms.gle/VDALcPE7jeEwifDLA или позвонить координатору Серге по телефону 0502811584 или на горячую линию ПСО Милена 068-777-0-112.

Сбор завтра состоится в 9:00 в селе Терновая (остановка Терновая 1). Координаты сбора(50.176859, 36.675492).

Поиск будет проводиться совместно с полицией и Нацгвардией.

Поисковые группы будут прочесывать местность – лес. Для этого участникам рекомендуют быть в закрытой одежде и обуви.

Как отмечают волонтеры, очень нужны квадрокоптеры.

Напомним, женщина была одета в зеленую кофту, серые брюки, красный платок.

Всех, кто видел Евгению Китоян, просят сообщить в полицию или же волонтерам.

 

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