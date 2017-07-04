На Харьковщине проводят командно-штабные учения по территориальной обороне

04 июля 2017 г. 12:58
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Мероприятие будет проводиться в несколько этапов и к нему будут привлекаться командование региональных структур различных силовых ведомств Украины, все райвоенкоматы области и военные.

«Основная работа сейчас проводится на пункте управления штаба зоны территориальной обороны Харьковской области под руководством начальника зоны территориальной обороны – председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной, - отмечает военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. - И по ходу выполнения задач учений главные действия защитников Украины будут переноситься в места расположения стратегически важных объектов».

«В условиях проведения командно-штабных учений этим подразделениям определены конкретные задачи по усилению защиты государственной границы, важных объектов и коммуникационных сооружений, а также обеспечению нормального функционирования органов государственной власти. В целом мероприятие проходит организованно, все должностные лица работают, как одна команда. Уверен, что все поставленные задачи в ходе учений будут выполнены, а участники учений приобретут хорошие навыки и умения», - добавил Юрий Калгушкин.

Командно-штабные учения по территориальной обороне на Харьковщине продлятся до 6 июля.

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