На Харьковщине пьяный мужчина угрожал прохожим топором

03 июня 2019 г. 16:52
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В Лозовой правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который на проспекте Победы разгуливал с топором и угрожал им прохожим.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об этом поступило в полицию 1 июня в 23:20.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. 

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.  

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

 

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