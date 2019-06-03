На Харьковщине пьяный мужчина угрожал прохожим топором

В Лозовой правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который на проспекте Победы разгуливал с топором и угрожал им прохожим.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об этом поступило в полицию 1 июня в 23:20.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.