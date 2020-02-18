На Харьковщине расширят список опорных больниц

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, одна из первых задач, которую будет решать госпитальный совет, - расширение списка опорных больниц.

Заместитель председателя ХОГА принимает участие в совместном мероприятии «Оптимизация больничной сети в Украине», которое проходит в Киеве 17-18 февраля.

Мероприятие проводят совместно Министерство здравоохранения Украины и НСЗУ при поддержке представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

Международные эксперты презентуют представителям всех регионов Украины успешные кейсы оптимизации больничной сети, реализованные в других странах.

«Сейчас для всех регионов актуален вопрос формирования стратегии развития как госпитального сектора, так и всего здравоохранения региона в целом на ближайший и среднесрочный периоды. Этим вопросом займутся госпитальные советы. Пока что они созданы не в каждой области Украины. Более того, не везде еще утверждены госпитальные округа. В Харьковской области 1 госпитальный округ утвержден областным советом еще в 2018 году, а 14 февраля этого года председатель ХОГА Алексей Кучер подписал распоряжение о создании госпитального совета», - отметил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

По его информации, Харьковская область на данный момент – среди лидеров в стране по подготовке к следующему этапу медицинской реформы не только в вопросе создания госпитального округа и совета.

«В Харьковской области автономизировано 99% медицинских учреждений. У нас высокая готовность медицинских учреждений к контрактованию НСЗУ. Этот процесс уже запущен. Продолжается регистрация врачей в e-Health», - сообщил Михаил Черняк.

Говоря о первоочередных задачах, которые стоят перед госпитальным советом, заместитель председателя ХОГА, кроме формирования стратегии, назвал вопрос целесообразности расширения перечня опорных больниц в области.

В данный момент в него вошли 15 медучреждений, но до конца года этот список может быть расширен. Будет ли и как именно, - это и будет определять госпитальный совет.

Совместное мероприятие «Оптимизация больничной сети в Украине» длится 2 дня. Во второй день внимание уделят юридическим аспектам процесса.