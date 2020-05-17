На Харьковщине растет количество выздоровевших от коронавируса: статистика от ХОГА

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, новые случаи заболевания выявлены у жителей Харькова, а также жителей Харьковского и Чугуевского районов области.⠀

По данным главы ХОГА, среди заболевших коронавирусной инфекцией 276 госпитализированы (из них 4 - в реанимации, в частности, один подключен к аппарату ИВЛ), 334 - на самоизоляции.⠀

Среди лиц с подозрением на коронавирус госпитализированы 128 человек, 44 находятся на самоизоляции.⠀

"К сожалению, умерли 3 человека - 86-летний и 71-летний харьковчане и 68-летняя жительница Богодуховского района. Все имели очень серьезные сопутствующие заболевания. В частности, сердечно-сосудистые (у всех), осложненные онкологией (в одном из случаев)", - сообщил губернатор.⠀

Вместе с этим Алексей Кучер отметил, что на Харьковщине растет цифра людей, которые выздоровели.

"Сегодня их уже 149 (+20 за сутки, что на 5 больше, чем количество новых лабораторно подтвержденных случаев). То есть, уже второй день подряд в области больше тех, кто выздоровел, чем тех, кто заболел", - написал он.⠀

Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 1266 подозрений на COVID-19 (+39 за последние сутки), из них:

▪ 788 случаев подтверждены;

▪ 306 подозрений опровергнуты;

▪ 149 человек выздоровели;

▪ 29 человек умерли.