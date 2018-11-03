На Харьковщине растет количество заболевших корью

03 ноября 2018 г. 10:19
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В Харьковской области еще три человека заболели корью.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным Лабцентра, за период с 1 января по 31 октября 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 488 случаев кори, из них 236 - среди детей до 17 лет.

Ранее сообщалось о 485 заболевших в Харьковской области.

Летальные случаи не зарегистрированы, однако уровень заболеваемости специалисты расценивают как высокий.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 195 человек и Харьковского района - 162.

Анализ вакцинального статуса больных корью показал, что 306 человек из заболевших не были вакцинированы, в том числе из-за отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 86,6% (265 больных).

 

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