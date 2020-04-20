На Харьковщине растет количество заболевших на коронавирус

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19 в Харькове, Валковском, Волчанском, Змиевском районах. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

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С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 находятся на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции.

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Кроме того, медики зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Умершая - 70-летняя женщина с Высокополье, которая была контактной к первой умершей.

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Всего за все время регистрации на Харьковщине зафиксировано 209 случаев подозрения на COVID-19 (+30 за последние сутки), из них: