На Харьковщине разоблачили братьев в подмене телефонных номеров

На Харьковщине правоохранители разоблачили двух братьев в создании и администрировании сервисов для замены номеров.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины

Как отмечается, 35-летний и 31-летний мужчины, которые являются родными братьями, создали и администрировали более 15 сервисов, которые предоставляют возможность осуществлять звонки с подменой абонентского номера телефона.

Указанную услугу злоумышленники использовали в своих целях, в том числе для звонков, которые отражаются как реальные номера телефонов банковских и кредитных учреждений.

Кроме того, установлено, что за предоставление данной услуги братья получали предоплату и не предоставляли ее. Для получения оплаты фигуранты использовали криптовалюту и электронные платежные системы зарубежных стран.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов, были изъяты мобильные телефоны, сим-карты зарубежных стран, флэш-накопитель, компьютерная техника и банковские карточки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении братьям о подозрении.

Кроме этого, проверяется причастность злоумышленников к перехвату и подмене международного голосового трафика на национальный.