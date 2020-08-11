На Харьковщине разоблачили бывшего боевика батальона «Оплот»

На Харьковщине пограничники совместно с СБУ разоблачили бывшего участника террористической организации.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Установлено, что в сентябре 2014 года военнослужащий добровольно вступил в ряды участников незаконного формирования и в феврале 2015 находился в его составе.

После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) он был назначен в состав батальона «Оплот», который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.