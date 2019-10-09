 

На Харьковщине разоблачили кладбищенского вандала

09 октября 2019 г. 15:38
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В Балаклейском районе области в краже металлических труб с ограды кладбища разоблачили 31-летнего ранее судимого за имущественные преступления жителя поселка Андреевка. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 65-летний сторож кладбища и сообщил, что неизвестные лица совершили надругательство над могилой. С места захоронения исчезли металлические трубы.  

Злоумышленника разоблачили, когда он принес сдать похищенное в пункт приема металлолома. Однако довести преступный умысел до конца не успел, так как был задержан полицейскими.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. 

 

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