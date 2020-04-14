На Харьковщине разоблачили наркосбытчика

13 апреля в Змиевском районе области в рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали факт продажи каннабиса 43-летним жителем с. Лиман, который за 200 гривен сбыл наркотики жителю соседнего поселка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При проведении обыска в жилом доме злоумышленника полицейские обнаружили троих человек, которые на кухне домовладения изготавливали экстракт опия.

Также во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 4 шприца с веществом коричневого цвета, литр опия ацитилированного, около 200 граммов каннабиса, устройство для курения каннабиса, переработанное маковое семя и кастрюлю с продуктами изготовления опия ацитилированного.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, в ходе обыска у одного из посетителей наркопритона - 34-летнего жителя с. Лиман, полицейские обнаружили и изъяли около 50 граммов каннабиса, устройство для употребления конопли, около 27 пластиковых бутылок с продуктом переработки опия и 145 кустов мака снотворного, которые росли в теплице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.