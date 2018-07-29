На Харьковщине разоблачили телефонного мошенника

С начала года в полицию поступали заявления от жительниц Нововодолажского района о том, что им звонил неизвестный мужчина, представлялся полицейским и рассказывал им о том, что якобы их родственник якобы попал в полицию за совершение преступления и для «решения вопроса» необходима определенная сумма денег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Некоторым из своих жертв злоумышленник сообщал о том, что якобы их родственник совершил ДТП, в результате которого пострадал человек, который нуждается в медицинской помощи.

Испуганные женщины отдавали денежные средства, которые у них требовали.

Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на общую сумму в 30 000 гривен.

Полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 44-летний неоднократно судимый житель Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что мошенник действовал не один, а с сообщником, личность которого в настоящее время устанавливают.

Соучастник преступления звонил на городские номера телефонов жительниц Новой Водолаги в поисках доверчивой жертвы.

Позже 44-летний подозреваемый приезжал по указанному адресу и получал деньги от потерпевших.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.