 

На Харьковщине разыскали девочку-подростка, сбежавшую из дома после ссоры с матерью

28 июня 2019 г. 22:22
11 просмотров

На Харьковщине разыскали пропавшую девушку-подростка. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области 24 июня в полицию обратилась жительница Валковского района с заявлением о том, что ее 16-летняя дочь после ссоры ушла из дома.

Кроме полиции, на поиски ребенка был привлечены представители местной службы по делам детей, кинологи, гражданский воздушный патруль, общественное формирование «Защита города Валки» и неравнодушные местные жители.

Сегодня, 28 июня, пропавшую девушку нашли. Никаких противоправных действий с ней не случилось.

Как выяснилось, беглянка скрывалась в кустарниках и заброшенных домах. 

С несовершеннолетней работники полиции и службы по делам детей провели профилактическую беседу и вернули домой.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.