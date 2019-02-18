На Харьковщине разыскивают правонарушителя, который скрывается от полиции

Жителя города Первомайский Харьковской области Алимеева Ивана Олеговича 1993 года рождения разыскивают правоохранители.

Как сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП Украины в Харьковской области, мужчина, который подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 395 (нарушение правил административного надзора) Уголовного кодекса Украины, скрывается от органов досудебного расследования.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.