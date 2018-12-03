На Харьковщине резко возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ

С начала эпидемического сезона в области гриппом и острыми респираторными инфекциями переболели 60502 человека, из них дети до 17 лет - 37163 человека.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, эпидемического распространения вируса гриппа не отмечалось.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости с 26 ноября по 2 декабря по сравнению с предыдущим стремительно возросло количество заболевших - на 53,5%.

Заболеваемость возросла как среди взрослого, так и детского населения.

Заболело 15010 человек, из них 8132 - дети в возрасте до 17 лет.

379 человек, из них 221 – дети – были госпитализированы.

Отмечается превышение показателя эпидемического порога на 11,4%, что дает основания характеризовать уровень заболеваемости как средний.

Среди детей заболеваемость выросла на 39,2%. Рост произошел за счет заболеваемости учеников общеобразовательных учебных заведений.

Уровень эпидемического порога превышен в Изюме - на 4,7%, в Купянске - на 5,6%, в Волчанском - в 3,7 раза, в Великобурлукском - в 4,8 раза, в Дергачевском - в 1 3 раза, в Змиевском - на 23,6%, в Золочевском - на 13,7%, в Купянском -на 27,3% и Нововодолажском (в 1,8 раза) районах.

Самый высокий показатель по области специалисты-эпидемиологи зарегистрировали в Волчанском районе - 1543,55 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Первомайском районе - 79,27 на 100 тысяч населения.

Как сообщалось, на прошлой неделе приостанавливались полностью занятия в 7 школах (по 1 в Великобурлукском и Золочевском районах, одна в Люботине, четыре - в Волчанском районе, частично в 81 классе 20 учебных заведений Боровского, Волчанского, Купянского, Чугуевского и Нововодолажского районов и 2 дошкольных учебных заведениях в Волчанском и Золочевском районах.

В Харькове гриппом и ОРВИ заболели 8200 человек.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла на 41,6%, в том числе, среди детей - на 27,9%.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Специалисты Лабцентра отмечают высокую циркуляцию вируса гриппа А в организованных коллективах, который может привести к осложнению эпидемической ситуации и росту числа заболевших.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 216 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 75 человек. У 19 человек выявили вирус гриппа типа А, из них у 7 человек - вирус гриппа типа А (H3N2).

У 48% больных выявили вирус парагриппа, в 13,3% - РС - вирус и в 13,3% -аденовирус.

Из-за совместной циркуляции вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейшего роста заболеваемости специалисты прогнозируют дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.

По состоянию на 3 декабря против гриппа привиты лишь 8265 человек.