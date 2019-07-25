 

На Харьковщине руководителя лесного хозяйства уличили в коррупции

25 июля 2019 г. 13:15
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На Харьковщине руководителя лесного хозяйства уличили в коррупции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, чиновник госпредприятия подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию за 2018 год несвоевременно без уважительных причин. 

В отношении должностного лица был составлен протокол за правонарушение, связанное с коррупцией, а именно за нарушение требований финансового контроля (ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административном правонарушении). 

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность: наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

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