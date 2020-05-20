На Харьковщине с диагнозом COVID-19 умерли еще два человека

20 мая 2020 г. 14:10
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 21 случай заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского и Богодуховского района. Кроме того, врачи зафиксировали 2 смерти от вируса. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
Он также рассказал, что с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 247 человек (из них в реанимации 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ и 6 - на кислородной поддержке), а на самоизоляции - 333 человека. С подозрением на коронавирус госпитализированы 137 человек, 44 - на самоизоляции.
"К сожалению, умерло два человека - харьковчанин 1949 года рождения и лозовчанин 1946 года рождения. Оба имели сопутствующие заболевания, в частности, в первом случае - сердечно-сосудистые, во втором - серьезные заболевания почек, анемия и др", - сообщил губернатор.
Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 1364 подозрения (+46 за последние сутки), из них:
  • 836 случаев подтверждено;
  • 347 подозрений опровергнуто;
  • 224 человека выздоровели;
  • 32 человека умерли.

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