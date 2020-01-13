На Харьковщине блокировали масштабную контрабанду психотропных веществ из Европы

Масштабную контрабанду в нашу страну психотропных веществ из Европейского Союза блокировала в Харьковской области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Правоохранители установили, что организовал контрабандные поставки психотропов студент украинского вуза - гражданин одной из стран Евросоюза.

Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей.

Перемещение в Украине партий амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, пряча их при пересечении границы в личных вещах.

Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных веществ за 200 000 гривен. У злоумышленника правоохранители изъяли полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.

Задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операция по блокированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.