На Харьковщине блокировали масштабную контрабанду психотропных веществ из Европы

13 января 2020 г. 13:31
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Масштабную контрабанду в нашу страну психотропных веществ из Европейского Союза блокировала в Харьковской области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Правоохранители установили, что организовал контрабандные поставки психотропов студент украинского вуза - гражданин одной из стран Евросоюза.

Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей.

Перемещение в Украине партий амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, пряча их при пересечении границы в личных вещах.

Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных веществ за 200 000 гривен. У злоумышленника правоохранители изъяли полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.

Задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операция по блокированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

 

Видео: 

На Харківщині СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів з Європи

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