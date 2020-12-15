На Харьковщине СБУ разоблачила жителя "ЛНР" в нелегальных перевозках людей через РФ

15 декабря 2020 г. 16:46
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На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и перекрыла нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных районов Донбасса через территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины. На собственных микроавтобусах злоумышленник обеспечивал рейсы в Харьков. Пересечение государственной границы делец осуществлял через временно неподконтрольные украинской власти пункты пропуска «Изварино» и «Должанский».

Также установлено, что злоумышленник проводил сделки с государственными социальными выплатами, предназначенными для внутренне перемещенных лиц. По заказу «клиентов» он снимал деньги с банковских карточек и перевозил наличные на временно оккупированные  районы.

Сотрудники СБУ задержали организатора во время очередного незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. У него изъяли десятки карточек украинского государственного банка с распечатками об остатках сумм на счетах и ​​пин-кодами.

Сейчас организатору сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители проверяют возможную причастность организатора к содействию террористической организации «ЛНР», в частности, к перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований.

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