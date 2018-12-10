На Харьковщине СБУ спасла фермера от заказного убийства

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области заказное убийство успешного фермера и задержали его организатора.

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Получив информацию, что житель Харьковщины подыскивает в криминальной среде исполнителей для похищения одного из местных фермеров, оперативники спецслужбы выяснили, что заказчиком является давний знакомый "жертвы", который имел с ним коммерческие отношения.

Злоумышленник планировал силой заставить фермера переписать на него свой бизнес.

Правоохранители установили, что даже после подписания документов организатор планировал избавиться от фермера.

Окончательно рассчитаться с "киллером" заказчик должен был после завладения состоянием фермера.

В результате спецоперации сотрудники СБ Украины сымитировали похищение бизнесмена, благодаря чему удалось предупредить убийство и разоблачить злоумышленника.

Организатора преступления задержали на месте удержания похищенного предпринимателя во время вымогательства с угрозами пыток и уничтожения семьи фермера.

Уголовное производство начато по признакам ч. 2 ст. 146 и п. 6 ч. 2 ст. 115 (похищение человека и умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в организации указанных преступлений.

Сейчас он находится под стражей без возможности внесения залога.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника проходила совместно и под процессуальным руководством прокуратуры области.