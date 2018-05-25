На Харьковщине семья с двумя детьми пыталась нелегально пересечь границу

Вчера, 24 мая, харьковские пограничники задержали семью украинцев. Они пытались незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Борисовка.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Пограничники выяснили, что задержанные мужчина и женщина, 1987 и 1985 рождения, с двумя несовершеннолетними детьми 2004 и 2014 рождения таким образом пытались сократить путь в Россию.

На взрослых нарушителей составили материалы об административных правонарушениях.

Их дальнейшую судьбу решит суд.