На Харьковщине скончались еще двое заболевших COVID-19

15 мая 2020 г. 10:44
1 просмотр

В Харьковской области от коронавируса скончались еще два человека. 

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Таким образом количество умерших от коронавируса на Харьковщине по состоянию на 15 мая возросло до 23 человек.

Напомним, как сообщалось, по состоянию на 15 мая в Харьковской области зафиксировали 757 заболевших  COVID-19, 94 пациента выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.

Заболевание подтверждено у 1220 детей и 3420 медиков.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53