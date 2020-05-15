На Харьковщине скончались еще двое заболевших COVID-19

В Харьковской области от коронавируса скончались еще два человека.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Таким образом количество умерших от коронавируса на Харьковщине по состоянию на 15 мая возросло до 23 человек.

Напомним, как сообщалось, по состоянию на 15 мая в Харьковской области зафиксировали 757 заболевших COVID-19, 94 пациента выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.

Заболевание подтверждено у 1220 детей и 3420 медиков.