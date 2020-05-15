На Харьковщине скончались еще двое заболевших COVID-19

В Харьковской области от коронавируса скончались еще два человека.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Таким образом количество умерших от коронавируса на Харьковщине по состоянию на 15 мая возросло до 23 человек.
Напомним, как сообщалось, по состоянию на 15 мая в Харьковской области зафиксировали 757 заболевших COVID-19, 94 пациента выздоровели.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.
Заболевание подтверждено у 1220 детей и 3420 медиков.