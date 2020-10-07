На Харьковщине сложилась напряженная ситуация с тестированием на COVID-19

07 октября 2020 г. 11:44
Источник: ТСН
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В Харьковской области есть проблемы с проведением тестирования на коронавирус. Здесь фиксируется задержка по проведению тестов. Об этом во время брифинга 7 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что в Украине есть регионы, которые имеют значительные задержки по проведению тестов.

"Напряженная ситуация в Донецкой области, напряженная ситуация в Харьковской области, в Одесской области. Мы сразу перебрасываем, то есть берем эти тесты, перевозим в другие лаборатории, которые на сегодняшний день работают "в ноль" и у них соответствующие мощности. Это Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Кировоградская область, Львовская область ", — сказал Степанов.

Он также сообщил, что планируются переговоры с частными клиниками, которые бы согласились проводить ПЦР-тестирование за государственные средства.

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