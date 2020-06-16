На Харьковщине снова фиксируют большое количество случаев заболевания на COVID-19 за сутки

16 июня 2020 г. 13:21
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 53 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Кегичевского, Харьковского, Чугуевского и Шевченковского районов. 38 из них - харьковчане. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его данным, госпитализированы с COVID-19 254 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 527 - на самоизоляции.С подозрением на COVID-19 госпитализированы 197 человек, 49 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2599 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:

  • 1595 случаев подтверждено;
  • 758 подозрений опровергнуто;
  • 752 людей выздоровели;
  • 62 человека умерли.

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