 

На Харьковщине собрали 2 миллиона тонн нового урожая

19 июля 2019 г. 12:44
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В этом году аграрии рассчитывают получить около 2,6 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых - на 200 тысяч больше, чем в 2018-м.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на директора Департамента агропромышленного развития ХОГА Александра Нездюра.

По его словам, после того, как ранние зерновые будут собраны, аграрии начнут готовиться к проведению осенних работ. 

На полях региона завершают сбор озимой пшеницы и ячменя. На данный момент соотношение продовольственной и фуражной пшеницы - около 60% на 40%, но эти показатели могут измениться после того, как все зерно проверят на элеваторах. Показатели урожайности в 2019-м лучше, чем год назад, говорят в Департаменте АПР. Наибольший урожай собрали Балаклейский, Золочевский и Барвенковский районы. А лучшие показатели урожайности - в Нововодолажском, Золочевском и Первомайском. 

После завершения уборки ранних зерновых времени на отдых у аграриев области не будет.

«Нужно готовить поля уже под посев озимых. Также будем переходить к поздних зерновых. Уже прошла заготовка сена. Думаю, мы все успеем вовремя », - отметил Нездюр.

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