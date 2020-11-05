На Харьковщине соревнуются лучшие взводы РХБ-защиты Вооруженных сил Украины

Лучшие взводы радиационной, химической и биологической разведки Вооруженных сил Украины соревнуются на Харьковщине. Конкурс рассчитан на три дня. Военные ищут условные ядовитые вещества, разворачивают посты наблюдения и проводят разведку.

Химик-разведчик на бронированной разведывательно-дозорной машине подъезжает к танку. На нём, по условиям конкурса, надо найти источники радиактивного заражения.

На выполнение задания у команды сорок минут. Здесь каждый, как на фронте, приехал побеждать.

СЕРГЕЙ ЗАГОРОДНИЙ, военнослужащий 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады

Бригада зараз виконує завдання в зоні ООС, і сюди приїхали виконати завдання. Завжди перші

АЛЕКСАНДР РЕВКОВ, курсант факультета РХБ защиты и экологической безопасности

Всі нормативи - вони складені з умов бойових дій. Тобто ті завдання, які підрозділи РХБ розвідки виконують під час бойових дій, вони прописані. Щоб можно було в найкоротший термін виконати ту чи іншу задачу

Ещё одно задание конкурса - из пяти предложенных проб надо определить две ядовитые. Для этого участники используют военный прибор химической разведки

СЕРГЕЙ ПЕТРУХИН, начальник кафедры химии и боевых токсических химических веществ Военного института танковых войск

Відповідно, на цьому навчальному місці хімік-розвідник демонструє свою майстерність та навченість з індикаторами та трубками по виявленню отруйних речовин нервово-паралітчиної дії , задушливої загально-отруйної та шкірно-наривної

В конкурсе принимают участие четыре команды. Все - победители подобных соревнований по видам и родам войск.

ДМИТРИЙ ГОМЕЛЬ, начальник управления РХБ защиты Командования сил поддержки ВСУ

Від ВМС одна команда, одна команда від десантно-штурмових військ, від Сухопутних військ і частина Центрального підпорядкуванння полку РХБ захисту

Каждый этап конкурса фиксируют на видео, данные вносят в специальные таблицы. Чтобы выбрать победителя объективно.

ИГОРЬ ДЬЯК, заместитель командира 704-го полка РХБ защиты

Перше - на правильність, друге - на швидкість, третє - на справедливість. Щоб всі були оцінені в однакових умовах. Нехай виграє найкращий

Конкурс на лучший взвод радиационной, химической и биологической разведки Вооруженных Сил Украины продлится три дня. Победители получат денежную премию.