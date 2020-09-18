На Харьковщине спасатели помогли вытащить "скорую", застрявшую в песке по дороге на вызов (видео)

С медиками скорой помощи по дороге к пациентам иногда случаются неприятные дорожные ситуации.

Так, 17 сентабря в Мерефе бригада ЭМП 202, спешащая к пациенту на вызов, застряла в песке.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как отмечается, самостоятельно выехать автомобилю не удавалось.

Для решения проблемы на помощь бригаде вызвали сотрудников ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели с помощью тросса и своего авто помогли вытащить автомобиль медиков из ловушки.

А к пациенту тем временем на вызов была направлена бригада ЭМП, которая находилась неподалеку, добавили в Центре.

Видео спасательной операции было опубликовано на Фейсбук-странице Харьковского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.