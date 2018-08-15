На Харьковщине срочно изымают из продажи опасный латвийский молотый перец

В Харьковской области из продажи и обращения срочно изымают латвийский молотый сладкий перец.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Согласно информационного сообщения системы Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах (RASFF) от 3 августа 2018 года в перце сладком молотом, экспортируемом из Латвийской Республики (производства ELPIS Ltd) в Украину , обнаружили охратоксин А.

В Связи с этим специалисты Госпродпотребслужбы сообщают операторам рынка о необходимости изъятия из обращения данного продукта в случае его выявления в продаже.

Также операторам харьковских рынков необходимо в срок не более двух рабочих дней письменно информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.