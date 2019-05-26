На Харьковщине стартовали учения военнослужащих теробороны

На Харьковщине стартовал очередной учебный сбор военнослужащих организационного ядра бригады территориальной обороны области.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины в Харькове.
В ходе двухдневных занятий военные на практике закрепляют знания по тактике, инженерно-саперной подготовке и тактической медицине.
Полученные навыки они будут использовать для дальнейшего проведения занятий с личным составом на местах.
«Мы не стоим на месте, растем, развиваемся. Сегодня в каждом районе области мы укомплектовали обороноспособные подразделения, с которыми постоянно проводим занятия. Мотивированный, обученный, эффективный воин - наша основная цель», - рассказал командир бригады территориальной обороны Харьковской области подполковник Игорь Кифоренко.
Как сообщается, следующим этапом учебного процесса теробороновцев Харьковщины станет повышение огневой выучки и совершенствование навыков владения стрелковым оружием с практическим выполнением стрельб.