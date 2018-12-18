На Харьковщине суд обязал руководство детсада повысить пожарную безопасность

В детском саду Дергачевского района устранят нарушения в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности.

Такое решение принял Харьковский окружной административный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В мае этого года районным управлением ГУ ГСЧС в Харьковской области проводились плановые проверки дошкольных учебных заведений, во время которых проверяющие выявили ряд весомых нарушений.

Так, работники детского сада, о котором говорится в иске, не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания, помещения вообще не оборудованы системой оповещения о пожаре.

Кроме того, здание заведения не обеспечено необходимым количеством воды для наружного пожаротушения, деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты и тому подобное.

Предписания службы чрезвычайников уполномоченные лица в установленные сроки не выполнили.

Такая ситуация ставит под реальную угрозу жизни детей, посещающих дошкольное учебное заведение, что дало основания прокуратуре обратиться в суд с соответствующим иском.