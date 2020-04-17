На Харьковщине троим полицейским, которые "повесили" на мужчину дело о незаконной вырубке леса, объявлено о подозрении

Если очень нужны "черные лесорубы", они будут назначены. Представители облпрокуратуры и ГБР раскрыли схему, по которой сотрудники полиции фальсифицировали расследования громких и политически востребованных дел - незаконной вырубки леса.

Выяснилось, что в Боровой они предложили взять подобное преступление на себя человеку, которому несколько раз помогали финансово. Пригласили на встречу, посадили в машину и уговорили поехать в лес.

Владимир, житель поселка Боровая

Меня посадили в машину и говорят: поехали лес пилить, я говорю: как лес, там же криминал! Они говорят: та там штраф, заплатим штраф, мы сотрудники полиции, там 800 гривен. Дали мне пилку, бензин, масло, пересадили в другую машину, привезли в лес, там все попилено уже было.

По данным ГБР, мужчине пообещали вознаграждение - 300 гривен. Плюс - оплатить за него штраф. И даже успели похвастаться раскрытием уголовного преступления на официальном сайте.

Но после того, как мужчина подписал все протоколы, выяснилось, что за незаконную вырубку 9 деревьев ему грозит до 3 лет лишения свободы.

«Назначенный» лесоруб с этим не согласился и обратился в прокуратуру.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора области

Була отримана інформація, що в цьому відділу поліції можуть вчинятись неправомірні дії, як створення таких штучних показників, тому було розпочато розслідування. Було встановлено особу, яка погодилась співпрацювати зі слідством, й факти були встановлені.

После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, было объявлено о подозрении в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения трем офицерам районного отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Если вина полицейских будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

К тому же теперь нужно выяснить, кто действительно вырубил деревья на сумму в 22 000 гривен, к каким именно фальсификациям еще могут быть причастны правоохранители, и кто именно, кроме трех подозреваемых.