На Харьковщине трое заболевших коронавирусом находятся на кислородной поддержке

Как сообщалось, за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19.
По информации главы ХОГА Алексея Кучера, новыми заболевшими являются жители Харькова, а также жители Харьковского, Лозовского, Изюмского и Чугуевского районов области.⠀
С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 96 человек.
Как написал Кучер в Фейсбук сегодня утром, 1 мая, и из них трое находятся на кислородной поддержке (маске), 148 - на самоизоляции.⠀
120 человек с подозрением на коронавирус госпитализированы, 35 находятся на самоизоляции.
26 человек выздоровели.
Так, за весь период в Харьковской области зафиксировано 564 случая подозрения на COVID-19, из них:
▪274 случая подтверждены;
▪135 опровергнуты;
▪26 людей выздоровели;
▪4 человека умерли.