На Харьковщине трое заболевших коронавирусом находятся на кислородной поддержке

Как сообщалось, за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19.

По информации главы ХОГА Алексея Кучера, новыми заболевшими являются жители Харькова, а также жители Харьковского, Лозовского, Изюмского и Чугуевского районов области.⠀

С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 96 человек.

Как написал Кучер в Фейсбук сегодня утром, 1 мая, и из них трое находятся на кислородной поддержке (маске), 148 - на самоизоляции.⠀

120 человек с подозрением на коронавирус госпитализированы, 35 находятся на самоизоляции.

26 человек выздоровели.

Так, за весь период в Харьковской области зафиксировано 564 случая подозрения на COVID-19, из них:

▪274 случая подтверждены;

▪135 опровергнуты;

▪26 людей выздоровели;

▪4 человека умерли.