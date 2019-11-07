На Харьковщине у двух человек выявили опасный вирус гриппа

07 ноября 2019 г. 11:40
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За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на Харьковщине гриппом и ОРВИ заболели 4113 человек, из них 2443  - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Как отмечается, по сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших как среди взрослого, так и детского населения на 14,9%.

Показатель заболеваемости составляет 154,63 на 100 тысяч населения. Это ниже показателя эпидемического порога на 63,4%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель заболевания в области зарегистрирован в Красноградском районе, самый низкий - в Золочевском.

Госпитализированы 142 человека, из них 98 детей.

При обследовании 299 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты  обнаружены у 199 человек, из них у 54,6% обнаружен вирус парагриппа, у 37,8% - РС - вирус и у 5, 9% - аденовирус.

На прошлой неделе впервые с начала эпидемического сезона у 2 человек (1,7%) выделен вирус гриппа А (H3) – так называемого свиного гриппа.

По состоянию на 4 ноября против гриппа привиты 4811 человек, из них 34,1% - это лица из групп риска.

 

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