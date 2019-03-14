На Харьковщине у наркосбытчиков изъяли около 65 килограммов запрещенных веществ

Правоохранители продолжают выявлять факты сбыта наркотических веществ на Харьковщине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 марта в поселке Солоницевка Дергачевского района полицейские обнаружили продовольственный магазин, в котором предприниматель и продавец торговали смесью маковых семян и соломы.

Запрещенную смесь продавали наркозависимым лицам по 200 гривен за упаковку весом 500 граммов. Из помещения магазина полицейские изъяли 23 обнаруженных пакета с наркотической смесью общим весом 19,7 кг.

Также обнаружилось, что в Чугуеве 27-летняя женщина из автомобиля «Таврия-Нова» реализовывала маковое семя с примесями маковой соломы. Из автомобиля полицейские изъяли 16 пакетов нарковещества общим весом 8 килограммов.

13 марта правоохранители уличили в преступной деятельности 48 и 46-летних супругов - жителей Мерефы. Пара сбывала местным жителям маковое семя с примесями маковой соломы.

Из домовладения правонарушителей полицейские изъяли найденные 99 упаковок маковых семян весом 36,9 килограммов.

Наркотические вещества направлены на экспертное исследование.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления и места фасовки наркотических средств.