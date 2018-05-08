На Харьковщине у покупательницы украли забытый в магазине телефон

В Зачепиловском районе 50-летняя женщина обманным путем завладела мобильным телефоном.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
С соответствующим заявлением в полицию обратилась 53-летняя местная жительница.
Как выяснилось, заявительница забыла в магазине на прилавке свой телефон. Этим и воспользовалась 50-летняя женщина.
Правоохранители быстро установили лицо, причастное к преступлению, и изъяли у нее похищенную вещь.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.