На Харьковщине у покупательницы украли забытый в магазине телефон

08 мая 2018 г. 10:40
1 просмотр

В Зачепиловском районе 50-летняя женщина обманным путем завладела мобильным телефоном.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась 53-летняя местная жительница.

Как выяснилось, заявительница забыла в магазине на прилавке свой телефон. Этим и воспользовалась 50-летняя женщина.

Правоохранители быстро установили лицо, причастное к преступлению, и изъяли у нее похищенную вещь.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.