На Харьковщине у женщины нашли оружие и боеприпасы

Незарегистрированный пистолет марки «Carrera» обнаружили правоохранители во время проведения обыска в доме 33-летней жительницы Богодуховского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, оперативники изъяли пистолет «Carrera» RS-30 с признаками переделки из стартового пистолета на пистолет для отстрела пуль разрушительного действия и 5 патронов калибра 9 мм.

Изъятые вещественные доказательства направили на исследование в Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.