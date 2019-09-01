На Харьковщине учителя протестовали против закрытия двух школ

1 сентября в городе Первомайском протестовали учителя двух школ против их закрытия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта.

Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения акции.

По данным полиции, никаких правонарушений не было допущено.

Акция протеста длилась 40 минут.

Как отметили в полиции, благодаря отводу транспорта, который организовали правоохранители, движение по дороге не прекращалось.