На Харьковщине усилят борьбу с большегрузами, которые разрушают дорогу

Восстановить направления, которые на протяжении десятка лет не ремонтировались и находились в ужасном состоянии, в областной Службе автомобильных дорог пообещали еще несколько месяцев назад. Чиновники подчеркнули, в этом году на эти цели удастся привлечь больше 600 миллионов гривен, часть - средства из госбюджета, остальное - деньги поступившие от перевыполнения таможенных сборов. В данный момент дорожники ведут работы на Луганском, Сумском и Донецком направлениях, а также окружной дороге вокруг Харькова. Практически завершен ремонт участка дороги на подъезде к селу Хлебное возле Лозовой. Кроме того, ранее чиновники сообщили, что денег от перевыполнения таможенных сборов, которые пойдут на ремонт областных дорог будет даже больше, чем ожидали в этом году, поэтому был составлен второй перечень объектов. Их в списке - 37, это как основные направления, так и местные дороги. Его уже утвердили в бюджетном комитете Верховной Рады, говорят в Службе автомобильных дорог, теперь слово - за областным советом.

Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Этот список проходит через сессию областного совета, которая будет 31 августа. до этого времени мы проведем уже фактически все тендерные процедуры. Определим победителей. И с 1 сентября фактически на все эти объекты выйдут подрядчики, которые будут организовывать работу. Проблем я не вижу, везде очень активно проходят тендерные процедуры через систему Prozorro.

В ХОГА признают, жалоб на местные дороги, особенно те, по которым курсируют школьные автобусы - по прежнему масса. Поэтому дорожные работы, ведутся не только за счет денег из государственного бюджета и средств, поступившитх от перевыполнения таможенных сборов, но и на условиях софинансирования из городских, сельских и поселковых советов. Правда в этом году районы области внесли всего чуть больше 20 миллионов гривен, говорят чиновники. Еще одной проблемой в Службе автомобильных дорог называют - крупногабаритный транспорт. Сейчас, говорят специалисты, в области есть 4 комплекса, которые контролируют вес груза, который перевозят машины - по норме он не должен превышать 40 тонн. Однако, по информации дорожников, водители стараются такие места контроля объезжать, так как вес их груза превышает эту норму иногда вдвое, из-за чего асфальт не выдерживает нагрузки, особенно во время летней жары.

Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:



Сейчас, когда жатва идет - это дороги территориальные, региональные и районные, это особенно дороги, по которым вывозят урожай на элеваторы. И транспорт, который полной массой 80 тонн, конечно, он разрушает эти дороги. И когда имеем температуру воздуха 36-38, температура асфальтобетонного покрытия - 60.

По словам Евгения Зражевца, уже разрабатывается полный список тех направлений, по которым водители фур минуют весовые комплексы и в ближайшее время в ХОГА пройдет совещание, на котором будет решаться вопрос об усилении контроля за передвижение крпуногабаритного транспорта по дорогам Харьковщины.