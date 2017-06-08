На Харьковщине УВК заставили вернуть сиротам положенные выплаты

08 июня 2017 г. 11:50
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Прокуратура добилась реального исполнения решений Сахновщинского районного суда области о доначислении и выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в полном объеме

Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры в Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, трое выпускников одного из учебно-воспитательных центров области 2016 (двое из них 1999 г.р. и один - 2000 г.р.) получили почти в 100 раз меньше одноразовую денежную помощь, предусмотренной законодательством.

"Согласно действующему законодательству единовременное пособие выпускникам учебных заведений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, установлена в размере не менее 6 прожиточных минимумов. Однако прокуратура установила, что администрация учебного заведения, в котором учились несовершеннолетние, выплатила 3 сиротам - своим выпускникам, вместо около 7,7 тыс. грн. каждому, по 85 грн. ", - пояснил Лялюк.

Прокуратура обратилась в суд с требованием перечислить и выплатить "выпускные" в полном объеме. Суд поддержал позицию прокуратуры.

Сейчас решение суда выполнены в полном объеме. Детям-сиротам выплачено почти 23 тыс. грн. помощи.

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